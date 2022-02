Milan, Pioli: “Derby? Vinta partita importante per la classifica. Scudetto? E’ ancora lunga”

Intervistato da SM alla vigilia del quarto di finale contro la Lazio, Stefano Pioli è tornato sulla vittoria del Milan nel derby con l'Inter

"Del derby resta la soddisfazione di aver vinto una partita importante e che abbiamo ottenuto tre punti importanti per la nostra classifica. Consapevoli, però, che manca ancora tantissimo: 15 partite, 45 punti a disposizione, e che siamo allo stesso livello della passata stagione. Dunque, c'è ancora tanta strada da fare. Ora conta solo la partita di domani (contro la Lazio in Coppa Italia, ndr). E' un quarto di finale di una competizione in cui tutte le grandi squadre vogliono arrivare fino in fondo, noi ci vogliamo provare. Questo è un club che mi mette nelle migliori condizioni per lavorare. Io qui a vita? Sto bene qui, questo è sicuro. Ibrahimovic è un leone in gabbia, vuole aiutare la squadra in campo e sta facendo il possibile per recuperare. Vedremo nelle prossime partite".