Pippo Inzaghi: “Derby in Champions? Mio fratello ingiustamente massacrato ma…”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Brescia, Filippo Inzaghi , allenatore della Reggina, ha risposto così alla domanda sul derby in semifinale di Champions tra l'Inter di suo fratello Simone e Milan, ex squadra di Pippo:

"Chi tifo? Me l'avete già chiesto. Sono contento per il Milan e molto contento per mio fratello perché se lo merita. Il discorso generale del post Benevento lo facevo anche per mio fratello. Sta facendo qualcosa di straordinario ed è sempre massacrato, ingiustamente. Queste le cose che mi fanno ragionare, lui era una componente del mio ragionamento sul calcio. Sono molto felice per lui, è un ragazzo serio, un grandissimo allenatore e si merita le soddisfazioni che sta avendo, anche perché non gli ha regalato nulla nessuno"