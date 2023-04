Milito: “Critiche eccessive a Inzaghi, felice per Lautaro. E Barella sta…”

Diego Milito ha parlato a Prime Video dopo il 3-3 tra Inter e Benfica con i nerazzurri in semifinale di Champions

"Sono contento che Lautaro ha segnato, è stata una bellissima giocata di Dimarco e Mkhitaryan, cross straordinario di Dimarco e Lautaro è lì per far gol. L'Inter è stata nettamente superiore all'andata e al ritorno, l'Inter meritava di più del 3-3. Derby in semifinale? Un derby del genere ti toglie tanta energia, già ora si pensa al derby ma è bello, è uno stimolo. Importante avere Zanetti, Zhang, i direttori carichi e vicini alla squadra, è un bel segnale"