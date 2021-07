Pippo Inzaghi: “Inter, in Champions Simone farà bene. Lukaku segnerà tanto”

Le parole del tecnico del Brescia: "L’anno scorso Simone con la Lazio ha superato il girone, stavolta con i nerazzurri credo e spero possa fare meglio"

«Me lo auguro, soprattutto perché quest’anno la gioca mio fratello ed è tornato in Champions League il Milan: insomma, il mio cuore è coinvolto grazie a Simone e alla squadra di cui sarò tifoso per sempre. Non si deve mai pensare di essere favoriti in Champions, ma nemmeno di non avere chance: tutto può cambiare all’improvviso».