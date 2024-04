Pippo Inzaghi: “Scudetto Inter meritato. E se Lukaku avesse segnato in finale…”

In studio a DAZN, Filippo Inzaghi commenta così la vittoria dell’Inter nel derby che è valsa il ventesimo scudetto: “Mio fratello? Ci sarà tanta gioia, da quando è arrivato all’Inter penso sia il suo grande successo, già aveva vinto delle coppe, ma lo scudetto… L’Inter lo ha meritato e ha giocato bene, per me era già Super mio fratello quando vinceva alla Lazio. Questa è la sua consacrazione. Già però come aveva giocato la finale di Champions… è tutto meritato per come vive la professione.