Piqué: “Messi via dal Barça? Deciderà lui, ma sarebbe molto difficile. Credo che…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport a margine dei Globe Soccer Awards 2020, Gerard Piqué, difensore del Barcellona, ha parlato anche del futuro di Lionel Messi, in scadenza di contratto con il club blaugrana nel giugno del 2021:

“Credo che sia una decisione che prenderà lui in base alle sensazioni che proverà durante l’anno. Sappiamo quanto sia importante come giocatore e come persona. Abbiamo un’ottima relazione e sarebbe molto difficile se andasse via. Speriamo che possa rimanere, ma è una decisione che deve prendere lui“.

(Fonte: Sky Sport)