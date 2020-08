Barcellona, Piqué: “Abbiamo toccato il fondo, una vergogna. Ora dobbiamo cambiare”

Rabbia, delusione e parole durissime. È un Gerard Piqué visibilmente scosso quello che si presenta ai microfoni dei giornalisti per analizzare la pesantissima sconfitta contro il Bayern Monaco. “Non so se questa sia la fine di un ciclo, non so come catalogare questa sconfitta, so solo che abbiamo toccato il fondo e dobbiamo fare un cambio sotto tutti gli aspetti”, dichiara il difensore. “Siamo arrivati a un punto nel quale non stiamo proseguendo un cammino preciso e i risultati lo dimostrano. Da qualche anno, indipendentemente dai giocatori e dagli allenatori, in Europa non riusciamo a competere e facciamo tanta fatica anche in Liga. Questa è la dura realtà, non c’è più molto da fare e quello che è accaduto oggi è inaccettabile. Una vergogna, c’è bisogno di un cambio strutturale. Dobbiamo metterci tutti in discussione, io per primo. Se c’è bisogno di altro, me ne posso andare pure io”.

(Gazzetta dello Sport)