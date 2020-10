Piraccini: “Barella centrocampista più importante in Italia. Inter meglio della Juve perché…”

Adriano Piraccini, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della squadra di Antonio Conte. Queste le sue parole sui nerazzurri dopo la vittoria sul Genoa, in particolare su Niccolò Barella: “Ha fatto un ulteriore salto di qualità – spiega a TMW – si vedeva che era un predestinato. E’ dinamico, con un buon piede e una gran determinazione e ora arrivando in una big è riuscito a progredire ancora. E’ il centrocampista più importante che abbiamo in Italia, insieme a Castrovilli. Sono loro il futuro della nostra Nazionale”

L’Inter ora ha qualcosa in più della Juve?

“Si perché il reparto offensivo e il centrocampo funzionano bene e in più ci sono ottimi ricambi. E i nerazzurri hanno anche esperienza. Vedo qualcosa in più rispetto alla Juve che a differenza degli anni passati mi pare abbia fatto uno o due passi indietro. L’Inter adesso è più forte e in ogni momento che attacca dà sempre la sensazione di poter segnare. Sembra sempre poter cambiare il verso della partita. La Juve mi sembra invece un gradino sotto”.

Lautaro deve ritrovarsi?

“Mi sembrano allarmismi eccessivi. Lukaku è sempre importante per la squadra anche quando non segna perchè recupera palla, fa le sponde. Lautaro è diverso e può vivere di alti e bassi ma non ne farei assolutamente un dramma”.

Ora in Champions lo Shakhtar può essere un ostacolo duro?

“Lo è per tradizione, è una squadra con tanti giovani interessanti, si sta rifondando su calciatori tecnicamente validi, bravi nel saltare l’uomo. Però poco tempo fa li abbiamo.. bastonati”.