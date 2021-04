Inter, l’erede di Pirelli arriverà dall’Asia: nuovo sponsor da 30-35 milioni

Steven Zhang sta ancora valutando i dossier riguardanti il nuovo main sponsor che comparirà sulle divise nerazzurre

Un altro tema caldo in casa Inter riguarda il nuovo main sponsor che sostituirà Pirelli. Secondo Tuttosport la scelta di Steven Zhang ricadrà su un'azienda asiatica: "Il nuovo sponsor da 30-35 milioni a stagione arriverà dall'Asia. Restano in corsa aziende cinesi oppure la sudcoreana Samsung, che non ha ancora chiuso il contratto con la Serie A per legare il suo nome al Var negli stadi e al nuovo centro Tv della Lega a Lissone. In ogni caso si tratterebbe di cifre diverse, quindi una cosa non escluderebbe l'altra. Ci sono stati alcuni contatti dell'Inter anche con aziende degli Stati Uniti. Ma adesso resiste solo la soluzione asiatica".