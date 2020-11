Pirelli, utile in crescita del 6.6% nel terzo trimestre: “Impatto Covid attenuato da…”

E’ in miglioramento il terzo trimestre del 2020 di Pirelli. Lo spiega Calcio e Finanza, che illustra i numeri della multinazionale e main sponsor dell’Inter. Si legge sul portale: “Con un utile in crescita del 6,6% a 83,9 milioni e l’impatto Covid sui risultati dei primi nove mesi si può dire “attenuato dal piano di efficienze e riduzione dei costi in linea con gli obiettivi dell’anno”. I ricavi del terzo trimestre sono stati pari a 1.277,4 milioni di euro (–1,5% )”grazie alla ripresa della domanda High Value e al price/mix” spiega una nota, l’ Ebit Adjusted a 213,7 milioni di euro e il flusso di cassa positivo per 12,2 milioni di euro (+11,6 milioni nel terzo trimestre 2019). Nei 9 mesi i ricavi si sono attestati a 3.093,8 milioni (-23,4%)”per il calo della domanda in particolare nel secondo trimestre e per la volatilità dei cambi” e il rosso si è attestato a 17,8 milioni di euro”.