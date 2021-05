Juventus, Pirlo: “Ci tenevamo a vincere lo scudetto, ma l’Inter è stata più brava”

A Sky Sport dopo Bologna-Juventus, Andrea Pirlo, allenatore bianconero, ha raccontato la sua soddisfazione per il quarto posto

"Il mio futuro? Non mi hanno comunicato nulla. Era importante raggiungere la Champions, vincendo la partita e non avendo alcun rimpianto. Non ho alcuna sensazione: penso di aver fatto il mio lavoro al massimo, abbiamo portato due coppe in bacheca e abbiamo ottenuto una qualificazione che è una spinta enorme per continuare. A inizio stagione l'obiettivo era di vincere. Ci tenevamo a vincere lo scudetto, ma l'Inter è stata più brava e vanno fatti i complimenti a loro. Sono sempre stato chiaro con i calciatori e loro mi hanno sempre seguito, dandomi disponibilità. Penso di essere cresciuto e vorrei ripartire".