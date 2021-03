Juve, Pirlo: “Vinciamo e speriamo l’Inter perda punti. CR7? No rosso, fallo di gioco”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Cagliari-Juventus, Andrea Pirlo ha commentato la vittoria della sua squadra alla Sardegna Arena

"Un ottimo approccio. Era importante, perché dopo l'altra sera dovevamo partire bene e dare subito un'impronta alla partita. Danilo è un giocatore intelligente e fa la sua partita in ogni parte del campo. L'intervento di Ronaldo? Non era espulsione, era il classico intervento di gioco. Ha guardato la palla e non si è accorto di essere andato contro il portiere. La VAR ha guardato e deciso il da farsi. Dopo il 3-0 abbiamo tenuto la partita sotto controllo. Cristiano Ronaldo era arrabbiato come tutta la squadra. Non ha parlato perché lo aveva già fatto sul campo. Scudetto? Dobbiamo vincerle tutte, ma siamo qui per quello. Dobbiamo vincere le partite e sperare che l'Inter perda punti".