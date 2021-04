CorSera – Giocatori non rispondono a Pirlo. Anatema Sarri: l’8 agosto definì la Juve…

Momento difficile per la Juve e il suo tecnico che adesso non può più sbagliare

Le vittorie di Napoli e Lazio rendono la corsa Champions più incerta che mai: cinque squadre per 3 posti, inevitabilmente due resteranno fuori. In casa Milan e Juve c'è apprensione per un finale di stagione al cardiopalma. Dopo il pareggio contro la Fiorentina, si complica la situazione dei bianconeri. "E con il peso addosso di un altro anatema, meno noto, ma allo stesso tempo più credibile: quello lanciato da Maurizio Sarri, che l’8 agosto scorso, prima di essere accompagnato alla porta, definì «inallenabile»", si legge sul Corriere della Sera .

"Gli Inallenabili crescono all’ombra di una piccola foresta di alibi, che dopo anni di vittorie ha generato un ecosistema perdente: se hai il presidente nella bufera per la questione Superlega, il direttore sportivo che non ha ancora firmato il rinnovo e che tra il caso Suarez e la ricerca esasperata di plusvalenze ha aumentato il margine di errore, un allenatore che in nove mesi non ha migliorato la squadra sotto alcun aspetto, allora forse ti senti in qualche modo legittimato a dare qualcosa in meno, anche inconsciamente".