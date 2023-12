Pirlo: “Stankovic avrà un futuro roseo. Esposito? Facesse qualche gol in più…”

Il tecnico della Sampdoria in conferenza stampa ha parlato dei due talenti arrivati a Genova in prestito dall'Inter

Andrea Pirlo, tecnico della Sampdoria, nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Brescia ha parlato anche di Sebastiano Esposito e di Filip Stankovic, talentuosi classe 2002 in prestito dall'Inter che da questa estate vestono la maglia blucerchiata: "Esposito, come anche Verre, è un giocatore di qualità, di grande qualità. Non li vediamo spesso nel tabellino dei marcatori a fine partita. È importante quello che ci danno in campo. Le giocate, l'intensità, sono giocatori che spingono. Poi se facessero qualche gol in più sarebbe un bene per tutti, si alzerebbe anche la loro autostima".