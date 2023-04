Bonazzoli e Pirola, sfida alle origini: dagli esordi con l’Inter alla Salernitana

Sfida speciale per i due calciatori della formazione granata, entrambi cresciuti nel settore giovanile nerazzurro

Salernitana e Inter si affrontano venerdì alle ore 17 nel match di apertura della ventinovesima giornata di Serie A. Una sfida particolare per Federico Bonazzoli e Lorenzo Pirola, calciatori granata cresciuti nel settore giovanile nerazzurro.

Federico Bonazzoli e Lorenzo Pirola hanno fatto il loro esordio in Serie A con la maglia nerazzurra: l'attaccante il 18 maggio 2014 a 16 anni e 362 giorni contro il Chievo è diventato il più giovane esordiente dell'Inter nell'era dei tre punti a vittoria, il difensore ha collezionato una presenza nella stagione 2019/20 con Conte in panchina (16 luglio 2020, SPAL vs Inter).