Inter-Pirola, avanti insieme: contratto pronto, i dettagli. GdS. “Zhang ha deciso di…”

Dopo Sebastiano Esposito, un altro Primavera dell’Inter è pronto al salto in prima squadra: si tratta di Lorenzo Pirola, difensore centrale che ha convinto Conte sin dal ritiro pre-stagione. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Pirola è pronto al grande salto e “per questo motivo Zhang ha deciso di blindarlo e nelle prossime settimane gli farà firmare il contratto sino al 2025”. Sarà il primo contratto da professionista per il giovane baluardo difensivo che nelle scorse settimane era finito anche nel mirino della Juventus. La risposta dell’Inter è arrivata, il contratto è pronto per essere firmato.