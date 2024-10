Il presente di Lorenzo Pirola parla greco: il difensore classe 2002, prodotto del settore giovanile dell'Inter, dopo le esperienze con Monza e Salernitana ha accettato la proposta dell'Olympiacos, scegliendo così di lasciare l'Italia per proseguire il suo percorso di crescita. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il capitano della Nazionale U21 ha ripercorso il suo cammino: "I primi ricordi sono le partite con mio fratello gemello Carlo in giardino, con mio padre lì a guardarci. Lui gioca in porta, quest'anno è alla Giana Erminio in Serie C, ma voleva sempre calciare. Abbiamo anche giocato contro in un Inter-Como di tanti anni fa, nelle giovanili".