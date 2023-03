Pirola: “L’Inter è una famiglia, sogno di tornarci da protagonista. Con Conte…”

"Per me l'Inter rappresenta una famiglia e sogno, lì ho passato 5 anni della mia carriera dall'Under 14 fino alla prima squadra, rappresenta il sogno e spero un giorno di poterci tornarci magari da protagonista. Conte mi fece esordire contro la SPAL a Ferrara, mi ha questo un premio per il lavoro che stavo facendo, sapevo che sarebbe stato difficile rimanere in pianta stabile all'Inter, ho fatto anni di esperienza a Monza in B e ho conquistato la Serie A sul campo al Monza e ora sono qui a Salerno per il mio primo anno vero di Serie A".