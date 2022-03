Inter, Pirola operato d’urgenza in ospedale: il comunicato del Monza

Il difensore classe 2002 di proprietà del club nerazzurro è già stato dimesso, sta bene ed è tornato a casa

Brutta disavventura per Lorenzo Pirola: il difensore di proprietà dell'Inter, attualmente in prestito al Monza, è stato ricoverato d'urgenza nella notte tra venerdì e sabato. Questo il comunicato del club brianzolo: "Questa notte Lorenzo Pirola è stato operato d'urgenza presso l'Ospedale di Camposampiero per una torsione del testicolo. Il giocatore è già stato dimesso, sta bene ed è tornato a casa! Ti aspettiamo presto Piro!!".