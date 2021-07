Pirola: “Contento di essere di nuovo a Monza. Tornare all’Inter è un mio obiettivo”

Intervenuto ai microfoni di Tuttomonza.it, Lorenzo Pirola ha parlato delle sue ambizioni e di un futuro a forti tinte nerazzurre

Intervenuto ai microfoni di Tuttomonza.it, Lorenzo Pirola , appena tornato al Monza in prestito dall'Inter dopo l'esperienza della scorsa stagione, ha parlato delle sue ambizioni e di un futuro a forti tinte nerazzurre:

RITORNO AL MONZA - "Sono molto contento di essere tornato, era quello che volevo dall'inizio. Abbiamo un obiettivo molto importante da raggiungere ovvero la promozione in serie A. Da me stesso mi aspetto di crescere, migliore e giocare con continuità. Mi sto trovando molto bene per il momento".