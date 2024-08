Torna in campo l'Inter di Simone Inzaghi: dopo le sfide con Lugano, Pergolettese e Las Palmas, la squadra nerazzurra è attesa oggi alle 19:30 dall'amichevole contro il Pisa. Si gioca all'Arena Garibaldi-Stadio Romeo Anconetani di Pisa e il match sarà trasmesso in diretta su Inter TV e DAZN.

Continua l'avvicinamento al campionato per l'Inter, dunque, che dopo il match di Pisa ha in programma altre due amichevoli: mercoledì 7 con l'Al-Ittihad (a Monza) e domenica 11 con il Chelsea (a Londra). Il debutto in Serie A è in programma per sabato 17 agosto alle 18:30 sul campo del Genoa.