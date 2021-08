Piscedda: “Correa? Fossi stato l’Inter non lo avrei preso. Non troverà spazio nel 3-5-2”

Massimo Piscedda, ex calciatore della Lazio, ha commentato il trasferimento di Joaquin Correa dai biancocelesti all'Inter

"Nel 3-5-2 Correa non troverà molto spazio con Dzeko e Lautaro. Certo, ci sono tante partite da giocare e giocatori forti, anche in panchina, servono. Fossi stato l'Inter non lo avrei preso perché nel 3-5-2 o lo fai giocare esterno ma non ha la resistenza per fare quel tipo di gioco o gli fai fare la seconda ma ha sempre trovato un po' di difficoltà perché parte spesso dall'esterno".