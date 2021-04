ESCLUSIVA Pistocchi: “Inter mai protetta, senza senso critiche al gioco. Mercato? 2 nomi”

Il campionato è arrivato al rush finale e l'Inter si avvia alla conquista del 19° scudetto della sua storia. Al di là delle scaramanzie di rito, infatti, risulta difficile pensare che Antonio Conte e i suoi si lascino sfuggire questo appuntamento con la storia. A 8 giornate dalla fine, sono 11 i punti di vantaggio nei confronti del Milan e 12 quelli nei confronti della Juventus. Il futuro immediato presenta alla squadra la trasferta di Napoli, forse l'ultima, vera grande insidia sulla strada del tricolore, visto che Roma e Juventus potrebbero arrivare a risultato già acquisito. Il futuro più lontano, invece, ha contorni più sfumati, interrogativi. Conte resterà a Milano? Riuscirà a riportare l'Inter in alto anche in Europa? FCInter1908.it ne ha parlato con il giornalista Mediaset Maurizio Pistocchi.

Maurizio, mancano 8 giornate al termine e l'Inter ha 11 punti sul Milan e 12 sulla Juventus. Possiamo considerare chiusa la corsa scudetto? Oppure, in caso di sconfitta dei nerazzurri a Napoli e contemporanea vittoria delle rivali, potrebbe riaprirsi tutto?

Ho visto troppe volte e per troppi anni campionati che sembravano chiusi riaprirsi e capovolgersi all'ultima giornata per poter pensare che il discorso sia chiuso. E' finita solo quando lo dice la matematica. Le considerazioni da fare sono altre: la situazione dell'Inter mi sembra ottima. La squadra sta bene fisicamente, produce calcio, viene da 11 vittorie consecutive e questo ha un significato: la squadra è pronta. La vedo ovviamente come grande favorita. Ma fa benissimo Conte a tenere tutti sulla corda.