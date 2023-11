Pistocchi: “Arbitri? E’ arrivato il momento di farli parlare dopo le partite”

Le parole del giornalista: "Non ha senso nel 2023 che l’arbitro non possa intervenire a fine partita per spiegare il perché di alcune scelte"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato così degli arbitri e di ipotetiche loro interviste nei post-match: “Credo che sia arrivato il momento di far parlare gli arbitri al termine della gara. Non ha senso nel 2023 che l’arbitro non possa intervenire a fine partita per spiegare il perché di alcune scelte. Bisogna arrivare il prima possibile a questa soluzione. Oggi ci sono tantissime telecamere, possono vedere tutto”.