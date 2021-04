Pistocchi: “Bergomi sembra un prete uscito dal seminario. Adani ha un difetto. Caressa il top”

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, Maurizio Pistocchi ha dato i voti ad alcuni volti del giornalismo italiano

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera, in cui ha fornito la sua versione sul declassato deciso da Mediaset in seguito alle pressioni della Juventus , Maurizio Pistocchi ha dato i voti ad alcuni volti del giornalismo italiano.

COMMENTATORI - "Trovo che il livello medio dei commentatori sia generalmente buono. Serena è bravo, non è invasivo; mi piacciono Balzaretti, Tiribocchi e Costacurta come opinionista; mi piace Ambrosini, anche lui molto competente, deve lavorare sulla personalità. Pure Bergomi è bravo, anche se per i miei gusti è un po’ troppo prete: se lo vesti di nero con un colletto bianco sembra uscito da un seminario".