Pistocchi: “I club non hanno soldi da investire. L’Inter ha vinto lo scudetto, ma…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Maurizio Pistocchi ha parlato delle difficoltà economiche che il calcio sta attraversando dopo che la pandemia ha messo in ginocchio molti club.

"Il momento è molto difficile per il calcio continentale perché le squadre non hanno soldi da investire. L’Inter è Campione d’Italia ma non ha possibilità di fare mercato perché manca di liquidità".