Pistocchi: “Lo scontento di Conte? Non è difficile da capire: aveva già l’accordo con…”

Maurizio Pistocchi è tornato sulle dichiarazioni di Antonio Conte dopo la vittoria contro il Sassuolo, commentandole sui social: “Mi sembra strano che gli addetti ai lavori non abbiano capito perché Antonio Conte non è contento: basta ascoltare con attenzione le sue interviste dopo-partita, non è difficile. Ma non posso essere io a spiegarglielo”. Il giornalista ha poi chiarito, rispondendo alle domande dei suoi follower: “Non è difficile: mercato & gestione della comunicazione”. Ed entrando ancor più nel dettaglio ha concluso: “Non è difficile: a gennaio 2020 Conte voleva Vidal e Kessie, era convinto di vincere il campionato. Gli hanno preso Eriksen. Quest’anno aveva l’accordo con Kantè, bastava cedere gli esuberi: sono rimasti tutti”.