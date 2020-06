Dopo Hakimi, l’Inter punta ad un top a sinistra. Chi sarebbe l’ideale? Pistocchi non ha dubbi

L’arrivo di Hakimi permette all’Inter di sistemare la corsia di destra del centrocampo, alzando il livello del reparto che, al momento, vede a disposizione Candreva e Moses. I nerazzurri puntano ad un altro acquisto top per la fascia mancina, dove i nomi più chiacchierati sono Emerson Palmieri, Alonso e Firpo. Intervenuto su Twitter in risposta alla domanda di un tifoso, il giornalista Maurizio Pistocchi non ha dubbi su chi si debba scegliere: “Secondo lei chi sarebbe l’interprete ideale per la fascia sinistra per Antonio Conte, dopo aver sistemato la fascia destra con Hakimi?”, la domanda del tifoso, alla quale Pistocchi risponde così: “Marcos Alonso“.