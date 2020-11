Pistocchi: “A Conte girano. Non ha tutti i torti, visto che voleva questi due acquisti”

A molti non è sfuggito il nervosismo di Antonio Conte durante la conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Atalanta. Un nervosismo molto palpabile, a dire il vero. E, mentre sui social in tanti si interrogano sui motivi del cattivo umore dell’allenatore nerazzurro, Maurizio Pistocchi ha una sua teoria:

“Così a occhio, a Conte girano vorticosamente: e, considerando che voleva Kanté, e invece sono rimasti Sensi, Nainggolan , Vecino, Skriniar e Perisic, che la società non è riuscita a vendere, voleva Gervinho, ed è stato riacquistato, per 21mln, Pinamonti, non ha tutti i torti“.