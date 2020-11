LIVE – Conte in conferenza alla vigilia di Atalanta-Inter

APPIANO GENTILE – Archiviata la parentesi europea per l’Inter di Antonio Conte è tempo di rituffarsi in campionato per cercare di invertire una tendenza che non sta generando i frutti sperati. Difficoltà in Champions League con un cammino che diventa sempre più difficile e situazione non proprio felice in campionato dove – ad oggi – la vitta dista 5 punti. I nerazzurri domani faranno visita all’Atalanta, il tecnico dell’Inter risponderà alle domande dei giornalisti in collegamento con il quartier generale di Appiano Gentile. FcInter1908 come di consueto vi riporterà la diretta testuale della conferenza stampa.