Pistocchi: “In Spagna elogi all’Inter dopo il Real Madrid. In Italia invece bocciatura da chi…”

A Valdebebas non è stata la migliore Inter, ma nemmeno la peggiore dell’era Conte. I nerazzurri sono riusciti a recuperare due gol al Real Madrid, salvo poi perdere nel finale a causa della rete di Rodrygo. Per Maurizio Pistocchi e non solo, però, la prestazione della squadra non è stata assolutamente da buttare: “La stampa spagnola, da sempre poco tenera nei confronti del nostro calcio, ha elogiato l’Inter dopo la partita-persa-con il Real Madrid. In Italia, invece, chi commenta solo il risultato ha bocciato la prestazione”, ha scritto su Twitter postando un articolo di elogi di un giornale spagnolo.