“RBenitez, Leonardo, Gasperini, Ranieri, Stramaccioni, Mazzarri, RMancini, FDe Boer, Vecchi, Pioli, Spalletti, AConte. L’Inter ha cambiato 12 allenatori in 10 anni, non ha vinto niente e non ha costruito niente. L’errore più grande che una società può fare è non avere un progetto”. Questa l’analisi su Twitter di Maurizio Pistocchi, noto giornalista di Mediaset, in merito alle voci di queste ore sull’Inter e su un possibile addio di Antonio Conte a fine stagione.