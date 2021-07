Pistocchi: “Inter, Calhanoglu buon affare. Scudetto? Dico Juventus, ma occhio a…

L'ex giornalista Mediaset promuove l'acquisto del turco: "Sostituisce Eriksen, in quella posizione ha fatto bene"

Fabio Alampi

Maurizio Pistocchi, in un'intervista concessa a Pillole di Calcio, ha detto la sua sul prossimo campionato: "Io credo che in Italia ci sarà un mercato molto complesso. Le società hanno mancanza di liquidità, non hanno avuto incassi e sarà dura fare mercato. L'Inter ha vinto il campionato, ma ha dovuto subito vendere uno di giocatori più importanti, anche se credo sempre che il giocatore difficile da sostituire è quello che fa i gol, differentemente da un esterno o un terzino. Detto questo, sono convinto che il prossimo campionato lo vincerà di nuovo la Juventus per una serie di motivi.

Innanzitutto è tornato Allegri; la dirigenza della Juve non può dimostrare di aver sbagliato per tre volte in tre anni. Non so se riusciranno a chiudere alcune operazioni ma, comunque, hanno dei giocatori di valore e lo abbiamo visto tra Copa America ed Europeo. Penso a Danilo e Chiesa. Locatelli è un obiettivo ma se, come dicono in Spagna, Pjanic si libererà a zero dal Barcellona penso che tornerà alla Juve dal suo mentore Allegri.

Parlando delle altre vedo bene il Napoli e la Lazio. Al Napoli è arrivato Spalletti, uno che ha sempre ottenuto risultati. Ha vinto in Russia, allo Zenit, dove ad esempio non è riuscito a vincere uno come Mancini. Per ciò che concerne la Lazio, è approdato un grande allenatore come Maurizio Sarri. Se la proprietà gli darà dei giocatori che gli consentano di cambiare l'assetto tattico della Lazio, potrà fare davvero un grande campionato.

Calhanoglu? Il Milan ha fatto una scelta e non so con chi lo sostituiranno ma in quel ruolo bisogna spendere molto. Io, per esempio, punterei ad occhi chiusi su Damsgaard ma per meno di 40 milioni credo che Ferrero neanche ne parli.

Tra spendere una cifra elevata e rinnovare Calhanoglu, probabilmente avrei scelto la seconda però, oggettivamente, non è semplice giudicare le dinamiche societarie e gli input che ricevono dalle proprietà. Ora si stanno muovendo in modo tempestivo su Kessié per evitare il ripetersi di questi casi. In ogni caso, guardo dall'altra prospettiva dicendo che l'Inter ha fatto un buon affare a prelevare Calhanoglu a parametro zero. In quella posizione sostituisce Eriksen e al Milan ha saputo fare bene".