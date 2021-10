Pistocchi: “Inter composta da calciatori forti. Questa la mia griglia scudetto”

Le parole del giornalista: "La squadra di Simone Inzaghi sta facendo molta fatica e diverse vittorie sono stentati. Ma è forte"

Intervenuto ai microfoni di Canale Otto, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha espresso così la sua griglia scudetto: "Ho avuto modo di seguire le tre squadre che comandano il campionato: il Napoli, l'Inter e il Milan. Sicuramente i rossoneri mi stanno entusiasmando e sono al momento favoriti per la vittoria finale. La compagine di Pioli mi sta sorprendendo per la capacità di andare subito in verticale, per la propensione del terzini di attaccare.