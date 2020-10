Pistocchi: “Inter? Conte ideologo, ma non se lo può permettere. Derby? Il responsabile…”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione in onda su Radio Punto Nuovo, Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset. Nel corso del dibattito ha parlato anche della sconfitta dell’Inter contro il Milan: “Conte altro sconfitto? Kolarov è considerato il responsabile del ko nel derby, ma non si può addossare la colpa su un singolo. L’Inter si permette di tener fuori uno come Eriksen. Conte è un ideologo, ha la sua idea e tiene fuori i giocatori che non rispecchiano la sua idea. Oggi non puoi permetterti una cosa del genere: hai Eriksen, lo fai giocare anche se ti fa cambiare idea di calcio“.