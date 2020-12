Pistocchi si schiera con Conte: “La società Inter lo deve difendere: grazie a lui il valore…”

“Proprio per il valore che la società Inter ha dato ad Antonio Conte deve difendere il tecnico”. Nel confronto con Paolo Ziliani, Maurizio Pistocchi ha ribadito come sia fondamentale per il club nerazzurro fare fronte comune con il suo tecnico. E difenderlo.

Il giornalista di Sportmediaset non è d’accordo sul fatto che Conte rappresenti un flop economico: “L’Inter è arrivata a un punto dalla Juve (l’anno prima era -21) e in finale di Europa League. Lukaku – voluto e preso grazie a Conte – vale almeno 30 milioni in più, Bastoni oggi è titolare nell’Inter e in Nazionale”. E poi ancora: “I fatti sono che Conte ha vinto in Italia e Inghilterra, dove Guardiola e Klopp hanno vinto dopo 4 anni: quindi sa come si vince. La Rosa dell’Inter è quella che è: modesta”.