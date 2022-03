Pistocchi: “L’Inter non ha più identità di gioco. Non azzeccata questa scelta”

Le parole del giornalista: "Non sono un grande estimatore di Inzaghi, nel gioco collettivo servono idee di gioco e meccanismi da perfezionare"

Intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato così della corsa scudetto e del momento no dell'Inter: "Ricordo a fatica qualcuno che quest'anno abbia messo sotto il Napoli. Il campo dell'Inter è stato coltivato da un bravissimo contadino, ovvero Conte, che è riuscito a dare una forza e un'identità tali da far sembrare una macchina da guerra quell'Inter. Non è stata azzeccata la scelta per sostituire Conte. Non sono un grande estimatore di Inzaghi, nel gioco collettivo servono idee di gioco e meccanismi da perfezionare. Cosa che non succede, l'Inter non ha più un'identità di gioco. Questa squadra improvvisa e fa maggior fatica. I centrocampisti fanno corse di 40-50 minuti inutili".