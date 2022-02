Pistocchi: “Derby importante per lo scudetto. Ma Napoli-Inter può riaprire tutto”

Nell'analizzare la prossima giornata di Serie A, Maurizio Pistocchi ha sottolineato l'importanza, in ottica scudetto, del derby Inter-Milan

"Il derby sarà una partita molto interessante, una classicissima del nostro calcio. L'Inter arriva carica, con un vantaggio importante in classifica e con la possibilità di allontanare il Milan dalla lotta scudetto. Al contrario, i rossoneri arrivano incerottati, con alcuni giocatori in difficoltà fisiche. Deve assolutamente vincere per riaprire il campionato, anche perché la prossima settimana l'Inter andrà a Napoli, in una gara che potrebbe riaprire tutto il campionato".