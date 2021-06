Pistocchi: “L’Inter ha perso molto senza Conte: Inzaghi non mi piace molto”

Le parole del collega: "I tifosi non volevano più Allegri. Dopo due anni in cui è stato fermo, lo riprendi: o hai sbagliato adesso o hai sbagliato prima"

Intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato così i principali cambi di panchina in Serie A in vista della prossima stagione: "Non mi dispiace affatto Luciano Spalletti a Napoli, perché è un allenatore bravo, che sa fare gruppo e che fa benissimo la fase offensiva, mentre cura meno quella difensiva. La sua squadra potrà essere protagonista di una bella stagione. Il cambiamento più incidente in Serie A, però, ha riguardato le panchine di Inter e Juventus. L'Inter ha perso molto senza Antonio Conte: Simone Inzaghi non mi piace molto come tecnico.