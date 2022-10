“Lautaro sopravvalutato?”, la risposta di Pistocchi ad un tifoso: “Il gioco di Inzaghi non…”

Un tifoso ha chiesto a Maurizio Pistocchi che cosa ne pensasse del valore di Lautaro: "L'anno scorso due periodi (autunno e inverno inoltrato) lunghi di digiuno, gli anni precedenti stessa cosa, quest'anno già 8 partite senza gol, non è un po' troppo sopravvalutato?". La risposta del giornalista sportivo si è concentrata sui fattori che non aiuterebbero l'argentino: "Il gioco di Inzaghi non lo aiuta e con Dzeko non fa coppia". Il valore di Lautaro Martinez è indiscutibile.