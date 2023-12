Pistocchi: “Il Napoli arriva alla gara con l’Inter meglio di due settimane fa. Mazzarri deve…”

Intervenuto ai microfoni di 'Marte Sport Live', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte, Maurizio Pistocchi ha parlato del ritorno di Mazzarri sulla panchina del Napoli e della prossima gara degli azzurri che sfideranno l'Inter. "IlNapoli di Walter Mazzarri mostra continui segnali di in crescita come gruppo? Il Napoli arriva all'Inter meglio di due settimane fa, e questa è già una nota positiva".