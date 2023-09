Pistocchi: “Napoli? Miglior rosa con l’Inter, ma così non va in Champions”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” è intervenuto Maurizio Pistocchi , giornalista: “È una situazione non facile, personalmente penso che sia sbagliato contestare in maniera eccessiva un allenatore dopo soltanto 4 giornate. Però penso sia molto importante l’idea di gioco e mentalità che l’allenatore deve mettere. Su questo sono perplesso perché ho visto molte incertezze anche dal punto di vista offensivo. Credo si debba dare tempo a Garcia, ma non troppo. Il Napoli ha una rosa da titolo ed è la migliore del campionato insieme a quella dell’Inter.

Io non sono mai favorevole all’esonero dell’allenatore dopo poche giornate. Bisogna leggere le partite al di là del risultato e cercare di capire dove sta andando il Napoli e dove lo può portare questo tipo di calcio. Se il Napoli non cambia linea di calcio e mentalità, non va in Champions League. E lo ripeto, ha la rosa più forte del campionato con l’Inter".