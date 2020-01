Pistocchi: “Positivo il lavoro di Conte. Tra Eriksen e Vidal sceglierei…”

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione ‘Maracanà‘.

Ecco le sue dichiarazioni sulla prima parte di stagione: “Positivo il lavoro di Sarri e Conte, allenatori diversi con concetti diversi, che sono riusciti ad ottimizzare le risorse in maniera ottimale. La Juve è campione d’inverno e qualificata agli ottavi di Champions con due turni d’anticipo. L‘Inter è seconda in classifica e ha valorizzato diversi giocatori come Lukaku e Lautaro. A volte non è stata al massimo per le poche alternative in rosa“.

Sul mercato dell’Inter: “Sceglierei Vidal, perché conosce già il gioco di Conte. Ma anche Eriksen serve ai nerazzurri“.