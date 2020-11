Pistocchi: “Una buona Inter sfrutta gli errori del Sassuolo. Barella bene da centrale”

“Sas-Int 0:3 Conte torna al 3:5:2, una buona Inter sfrutta alla perfezione gli errori del Sassuolo. Chiriches regala palla a Lautaro, assist per Sanchez per l’1:0, ancora Chiriches fa autogol sul cross di Vidal, assist di Darmian e Gagliardini fa il 3:0. Barella bene da centrale”. Questa la breve analisi di Maurizio Pistocchi, noto giornalista, sull’ottima prestazione dell’Inter al Mapei Stadium contro il Sassuolo. La squadra di Conte ha infatti riscattato la disfatta col Real Madrid con una prestazione convincente contro una squadra decisamente in forma.