Pistocchi: “Scudetto? Milan e Inter hanno qualcosa in più degli altri. Ma la Juve…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Maurizio Pistocchi ha parlato così dell'avvio del campionato tra Milan, Inter e Juventus

"Sono convinto che la differenza in questo campionato la faranno gli allenatori. Per me Milan e Inter hanno qualcosa in più degli altri a livello di organico ma non dimenticherei la Juventus, che ha un organico tale da poter lasciare fuori Nazionali. Mi sembra che quello che finora ha lavorato meglio, pur essendo arrivato da poco, sia stato proprio Spalletti, che ha dato già un'identità chiara. Ritengo che ancora Inter e Milan abbiano qualcosa in più".