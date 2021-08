Pistocchi: “Scudetto? Ecco le mie prime cinque posizioni per la Serie A”

Il collega ha pronosticato la griglia scudetto: "Inter? Non condivido la scelta di Zapata avendo già uno avanti di 35 anni"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha pronosticato la griglia scudetto per il prossimo campionato di Serie A: "La favorita resta la Juventus per la qualità della rosa anche se il calcio che fa può portarla avanti in Italia e non in Europa. Dopo vedo l'Inter che ha preso Dumfries e Dzeko adatti a quella idea di gioco, sinceramente non condivido la scelta di Zapata avendo già uno avanti di 35 anni. Subito dopo ci metto il Milan e poi il duo Napoli-Lazio".