Maurizio Pistocchi ha commentato la prestazione della squadra di Spalletti con una riflessione sui social. Il giornalista sportivo ha evidenziato quelli che sono - secondo lui - i punti sui quali il ct dovrebbe lavorare: "La Nazionale non è una squadra di club, non ne ha i tempi e il pubblico non può pretendere che offra anche spettacolo: per questo i fischi sono inutili e dannosi. Conta solo il risultato, e in un panorama nazionale povero di qualità, al CT Spalletti restano poche alternative".