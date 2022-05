Pistocchi svela: “Più di un club di A su Spalletti. Pioli? Non resta al Milan se…”

Le parole del giornalista: "Spalletti è considerato da molti dirigenti un manager esperto ed un bravo allenatore"

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Maurizio Pistocchi, giornalista, ha parlato così di Luciano Spalletti e del suo futuro: "C'è più di un club importante di Serie A su Luciano Spalletti. Tutti osservano con grande attenzione ciò che avviene con gli allenatori a Napoli, piazza abituata a cambiare tanto in panchina negli ultimi anni. Beppe Marotta ha già lavorato con Spalletti, anche Paolo Maldini lo apprezza e lo stima in ottica Milan, dove lo voleva prima di prendere Stefano Pioli, che è in rossonero da un anno e mezzo e quest'anno ha fatto un gran lavoro tra alti e bassi. Spalletti è considerato da molti dirigenti un manager esperto ed un bravo allenatore, per questo in molto osservano con curiosità ciò che accade in Campania. Se il Milan non dovesse vincere lo Scudetto, non so se Pioli resterebbe al Milan. Cambierà anche la proprietà... C'è anche la Fiorentina, perché Vincenzo Italiano piace a tanti e potrebbe partire".