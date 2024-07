Damian Pizarro è il nuovo acquisto dell'Udinese. A dispetto del cognome non è figlio dell'ex Inter e Roma David Pizarro, ma in comune con lui ha la nazionalità cilena. L'attaccante classe 2023 arriva al club friulano che oggi l'ha presentato in conferenza stampa. E durante il confronto con i giornalisti ha parlato di tre ex giocatori nerazzurri: «ArturoVidal mi ha sempre dato un grande aiuto, già al Colo Colo. Prima di arrivare, mi ha parlato del campionato di Serie A, dicendomi che è molto complicato e sfidante, ma che posso adattarmi e fare bene. Ho già avuto occasione di giocare tante partite in Sudamerica, anche in stadi importanti, e non sento troppe pressioni. Ho realizzato un sogno e ho voglia di giocare», ha sottolineato.