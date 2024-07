Il presidente dell'Olympique Marsiglia allontana il ritorno di Sanchez al club francese. E ha dato ragione a chi, in società, pensa che non sia lui il giocatore da prendere per occupare l'ultimo posto in squadra da extracomunitario ostacolando l'arrivo di giocatori più giovani sui quali si può investire per il futuro.

«Innanzitutto, per quanto riguarda Alexis, vorrei esprimere tutto il rispetto che ho per quanto ha realizzato all'interno del club e per i valori che ha portato nel gruppo. Ma dobbiamo pensare ad una strategia e quella per costruire la squadra è più globale. In Francia ci sono solo quattro posti da extracomunitari. Con l'arrivo di Mason, tre posti sono già occupati e ora dobbiamo prendere le migliori decisioni strategiche per finalizzare le nostre trattative durante questa finestra di mercato estiva», ha spiegato il presidente Pablo Longoria in conferenza stampa.